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SİHA'lardan korkan Cemil Bayık mağarasından çıkamıyor

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize mahkum bir şekilde hayatını devam ettirirken, sürekli takipte olan SİHA’ların korkusundan mağarasını terk edemiyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:48
SİHA'lardan korkan Cemil Bayık mağarasından çıkamıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta 25 kilometre sınır derinliği sağlamış durumda.

SİHALAR NEFES ALDIRMIYOR

Terör örgütü PKK elebaşlarının da olduğu Kandil ve Sincar'da SİHA'lar sürekli olarak bölgeyi gözlüyor. Tespit edilen teröristler dakikalık operasyonlarla yok ediliyor.

Bu yüzden teröristler çoğunlukla mağaralarda saklanmaya devam ediyor.

DİYALİZE MAHKUM

En son haber'deki habere göre, PKK lideri Cemil Bayık'ın önemli bir sağlık sorunu olduğu belirtiliyor. Buna göre terör elebaşı diyalize mahkum durumda. Mağarasından çıkamayan Bayık'ın böbrek yetmezliği olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:48
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  6. TSK

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  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli25 dk önce
    Bu şerefsizin geberdiği gün iki tane fakir doyuracağım.
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