SİHA'lardan korkan Cemil Bayık mağarasından çıkamıyor
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize mahkum bir şekilde hayatını devam ettirirken, sürekli takipte olan SİHA’ların korkusundan mağarasını terk edemiyor.06 Eylül 2018 Perşembe 10:48
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta 25 kilometre sınır derinliği sağlamış durumda.
SİHALAR NEFES ALDIRMIYOR
Terör örgütü PKK elebaşlarının da olduğu Kandil ve Sincar'da SİHA'lar sürekli olarak bölgeyi gözlüyor. Tespit edilen teröristler dakikalık operasyonlarla yok ediliyor.
Bu yüzden teröristler çoğunlukla mağaralarda saklanmaya devam ediyor.
DİYALİZE MAHKUM
En son haber'deki habere göre, PKK lideri Cemil Bayık'ın önemli bir sağlık sorunu olduğu belirtiliyor. Buna göre terör elebaşı diyalize mahkum durumda. Mağarasından çıkamayan Bayık'ın böbrek yetmezliği olduğu belirtiliyor.
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