SİHA'lardan korkan Cemil Bayık mağarasından çıkamıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta 25 kilometre sınır derinliği sağlamış durumda.

SİHALAR NEFES ALDIRMIYOR

Terör örgütü PKK elebaşlarının da olduğu Kandil ve Sincar'da SİHA'lar sürekli olarak bölgeyi gözlüyor. Tespit edilen teröristler dakikalık operasyonlarla yok ediliyor.

Bu yüzden teröristler çoğunlukla mağaralarda saklanmaya devam ediyor.

DİYALİZE MAHKUM

En son haber'deki habere göre, PKK lideri Cemil Bayık'ın önemli bir sağlık sorunu olduğu belirtiliyor. Buna göre terör elebaşı diyalize mahkum durumda. Mağarasından çıkamayan Bayık'ın böbrek yetmezliği olduğu belirtiliyor.