İnsanoğlu hiç hastalanmamak hep sağlıklı yaşamak ister. Ancak bu pek de mümkün değildir. Son zamanlarda vakalarında artış görünen şikayetlerin başında böbrek taşı rahatsızlığı gelmektedir. Peki böbrek ve üriner sistem taş hastalığı nedir kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek taşları, böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir. Taşlar, doğuştan idrar yollarında anomali bulunan, ailesinde böbrek taşı hikayesi olan, sistemik hastalıktan (gut vb) muzdarip kişilerde sık görülür.

Taş kırma (ESWL):

Vücut dışında oluşturulan şok (basınç) dalgalarının böbrekteki taşlar üzerine odaklanması ile taşların kırılması esasına dayanan modern, pratik ve ağrısız tedavi şeklidir. Bu yöntemle taşlar küçük parçalara ayrıldıktan sonra vücuttan dışarı atılabilmektedir. Tüm taşların tedavisinde etkili olmayıp; büyük taşlar, aşırı şişmanlık, kanama bozuklukları, idrar yollarında enfeksiyon ve idrar yollarında tıkanıklık, bu yöntem için engel teşkil eden faktörlerdir.

Ameliyatsız Çözüm:

Böbrek ile idrar torbası arasında yer alan üreterde (idrar kanalı) takılıp kalan taşların tamamına yakını üreteroskopi yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Bu yöntem, açık ameliyat yapılmaksızın endoskopik yoldan (kapalı, vücuda kesi uygulanmadan) yapılır.

Perkütan Cerrahisi:

Cilt üzerine yapılan 1 cm'lik kesi ile böbreğe endoskopik olarak girilerek taşlara ulaşılmakta ve bu taşlar kırılarak dışarıya alınmaktadır. İşlem sonrasında hastalar, büyük ameliyat yarası olmaması nedeniyle erkenden ayağa kalkabilmekte, çok kısa sürede iyileşerek, aktivitelerine dönebilmektedir.