0553 313 94 23

Böbrek ve üriner sistem taş hastalığı nedir kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır?

İnsanoğlu hiç hastalanmamak hep sağlıklı yaşamak ister. Ancak bu pek de mümkün değildir. Son zamanlarda vakalarında artış görünen şikayetlerin başında böbrek taşı rahatsızlığı gelmektedir. Peki böbrek ve üriner sistem taş hastalığı nedir kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır?

04 Aralık 2018 Salı 09:41
Böbrek ve üriner sistem taş hastalığı nedir kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır?

İnsanoğlu hiç hastalanmamak hep sağlıklı yaşamak ister. Ancak bu pek de mümkün değildir. Son zamanlarda vakalarında artış görünen şikayetlerin başında böbrek taşı rahatsızlığı gelmektedir. Peki böbrek ve üriner sistem taş hastalığı nedir kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek taşları, böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir. Taşlar, doğuştan idrar yollarında anomali bulunan, ailesinde böbrek taşı hikayesi olan, sistemik hastalıktan (gut vb) muzdarip kişilerde sık görülür.

Taş kırma (ESWL):

Vücut dışında oluşturulan şok (basınç) dalgalarının böbrekteki taşlar üzerine odaklanması ile taşların kırılması esasına dayanan modern, pratik ve ağrısız tedavi şeklidir. Bu yöntemle taşlar küçük parçalara ayrıldıktan sonra vücuttan dışarı atılabilmektedir. Tüm taşların tedavisinde etkili olmayıp; büyük taşlar, aşırı şişmanlık, kanama bozuklukları, idrar yollarında enfeksiyon ve idrar yollarında tıkanıklık, bu yöntem için engel teşkil eden faktörlerdir.

Ameliyatsız Çözüm:

Böbrek ile idrar torbası arasında yer alan üreterde (idrar kanalı) takılıp kalan taşların tamamına yakını üreteroskopi yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Bu yöntem, açık ameliyat yapılmaksızın endoskopik yoldan (kapalı, vücuda kesi uygulanmadan) yapılır.

Perkütan Cerrahisi:

Cilt üzerine yapılan 1 cm'lik kesi ile böbreğe endoskopik olarak girilerek taşlara ulaşılmakta ve bu taşlar kırılarak dışarıya alınmaktadır. İşlem sonrasında hastalar, büyük ameliyat yarası olmaması nedeniyle erkenden ayağa kalkabilmekte, çok kısa sürede iyileşerek, aktivitelerine dönebilmektedir.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:41
  1. üreter alt uç taşı nasıl düşer
  2. üriner sistem taşları slayt
  3. üreter taşı ameliyatı
  4. üriner sistem taşı nedir
  5. üriner sistem taş çeşitleri
  6. üreter taşı tanısı
  7. böbrek taşı nasıl düşer
  8. üreter taşı düşürmek için
  9. Böbrek taşı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki şeytan görüştü!
    1. İki şeytan görüştü!
    2. Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir..
    3. İstanbul'da başlatıldı! 96 kişiye..
    4. Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı..
    5. Trafikteki taşıt sayısı yaklaşık 600..
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Renault Trucks’tan ‘Sıfıra Sıfır’..
    8. Enflasyon eksilen moralleri düzeltti
    9. İYİ Parti'de adaylar belli oldu
    10. İstanbul Anadolu Cumhuriyet..
    11. İşgalci İsrail 1 Filistinliyi şehit etti
    12. Meksika, kayıp öğrenciler için..
    13. FETÖ şüphelisi askerlere Digitürk ve..
    14. Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması!
    15. ‘Topyekün Mücadele’ sonuç verdi!..
    16. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    17. Fransa'da eylemlerin çıkmasına neden..
    18. Vekiller çözüm istedi, AK Parti..
    19. 16 muvazzaf asker tutuklandı
    20. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!