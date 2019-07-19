0553 313 94 23

Böbrek taşıyla mücadelenize destek olan 3 içecek

Böbrek, kanın temizlenmesinde çok büyük bir role sahip olduğu için, vücuttaki bütün organların sağlını direkt olarak etkiler. Bu nedenle oluşan bir kitle ya da taşın varlığı, bedenin tamamında bit etkileşime sebebiyet verir.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:23
Böbrek taşıyla mücadelenize destek olan 3 içecek

Böbrek taşları, fiziksel boukluklar, özel hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi belli sebeplerden dolayı oluşabilir.

Vücuda her giren toksin madde, böbreğe uğrar. Böbrek arındırma işlemine alır ve gücünün yetemediği noktalarda, kristalize ederek, taş haline getirir.

Aloe vera

  • Aloe vera jeli
  • 1 çay bardağı greyfurt suyu 
  • 2 yemek kaşığı bal 

Aloe vera jeli ve greyfurtu mutfak robotundan geçirin. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra da içerisine bal ilave edip, için.

Kızılcık

Düzenli su tüketiminin yanı sıra, her gün bu karışımdan içildiği takdirde, böbrek taşından kurtulmanız mümkün.

Ananas

  • 1 dilim ananas
  • 1 bardak pirinç sütü

Blenderdan geçirdikten sonra, damak tadınıza göre bir miktar su ile kıvamlandırarak her gün için. Ananas, sindirim sistemindeki bütün kanalları açan ve idrar söken bir meyvedir. Düzenli uyguladığınız takdirde en kısa sürede bu sorundan kurtulacaksınız.

Bunların yanı sıra; mango, portakal, greyfurt, kavun karışımından elde edeceğiniz bu meyve suyu da taşları düşürüyor. Fakat bu karışım şeker hastaları ve alerjisi olan kişilerin dikkat ederek içmesi gereken bir içecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:23
  1. ananas
  2. Kızılcık
  3. aloe vera bitkisi
  4. taş
  5. böbrek taşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Disiplinler arası güce inanıyorum'
    1. 'Disiplinler arası güce inanıyorum'
    2. MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla..
    3. Tatvan’da “Nemrut Yayla” şenlikleri..
    4. İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Polisten sosyal medya üzerinden fuhuş..
    6. PKK'nın üs olarak kullandığı yer imha..
    7. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    8. Döviz kurları
    9. Nafaka başka bahara kaldı!
    10. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs..
    11. (ÖZEL) Dikildikten 21 yıl sonra çiçek..
    12. Evi yanan Yorulmaz ailesine devlet..
    13. Didim’de kanser temalı tek kişilik oyun
    14. Filipinler'de öğrencileri taşıyan araç..
    15. (Özel) Uyuyakalan sürücünün teğet..
    16. Katarlı yardım derneğinden..
    17. Tatvan’da “Kıyı Kenar Çizgisi” sorunu..
    18. Haltercilere malzeme yardımı yapıldı
    19. Ali Koç Allahyar’a takıldı: Bu isimle...
    20. Bayburt OSB’ye 250 kişilik istihdam..
    21. Mustafa Savaş: "Merkez bankasının kâr..
    22. Asırlık planları bozuldu saldırıyorlar!
    23. Sırt çantasındaki dama tahtalarının..
    24. Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı..
    25. (Özel) Evinin önünde fotoğraf çektiren..
    26. GÜNCELLEME - Tunceli'de iki terörist..
    27. ÖSYM: YKS'de 9 şampiyon var
    28. Afyon Kocatepe Üniversitesi 23..
    29. Rizeli’nin topladığı çayı kamyona..
    30. Böbrek taşıyla mücadelenize destek..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?