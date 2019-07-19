Böbrek taşıyla mücadelenize destek olan 3 içecek

Böbrek taşları, fiziksel boukluklar, özel hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi belli sebeplerden dolayı oluşabilir.

Vücuda her giren toksin madde, böbreğe uğrar. Böbrek arındırma işlemine alır ve gücünün yetemediği noktalarda, kristalize ederek, taş haline getirir.

Aloe vera

Aloe vera jeli

1 çay bardağı greyfurt suyu

2 yemek kaşığı bal

Aloe vera jeli ve greyfurtu mutfak robotundan geçirin. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra da içerisine bal ilave edip, için.

Kızılcık

1 bardak kızılcık suyu

yarım bardak su

1 yemek kaşığı limon suyu

Düzenli su tüketiminin yanı sıra, her gün bu karışımdan içildiği takdirde, böbrek taşından kurtulmanız mümkün.

Ananas

1 dilim ananas

1 bardak pirinç sütü

Blenderdan geçirdikten sonra, damak tadınıza göre bir miktar su ile kıvamlandırarak her gün için. Ananas, sindirim sistemindeki bütün kanalları açan ve idrar söken bir meyvedir. Düzenli uyguladığınız takdirde en kısa sürede bu sorundan kurtulacaksınız.

Bunların yanı sıra; mango, portakal, greyfurt, kavun karışımından elde edeceğiniz bu meyve suyu da taşları düşürüyor. Fakat bu karışım şeker hastaları ve alerjisi olan kişilerin dikkat ederek içmesi gereken bir içecek.

