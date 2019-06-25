Böbrek taşını bitiren tarif
Avokado yaprağı, Isırgan otu ve Ebegümeci karışımıyla böbrek taşından kurtulmanız artık mümkün.25 Haziran 2019 Salı 14:50
Böbrek taşı ağrısının ne anlama geldiğini bilen bilir. Ağrı başladığında yapılacak çok şey yoktur. Bir koca karı ilacı bu konuda birçok kişiye şifa olmuş.
Avokado yaprağı, Isırgan otu ve Ebegümeci karışımıyla böbrek taşlarınızdan kurtulmanız mümkün.
Bu 3 otu aktardan aldıktan sonra hepsi aynı oranda bir tencereye koyup kaynatın ve soğumaya bırakın ve bu suyu şişelere boşaltın ve sabah öğlen akşam 1 bardak için.
10 ya da 15 gün sonra doktora gittiğinizde hiç acı hissetmeden taşın düştüğünü göreceksiniz.
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