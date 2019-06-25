Böbrek taşını bitiren tarif

Böbrek taşı ağrısının ne anlama geldiğini bilen bilir. Ağrı başladığında yapılacak çok şey yoktur. Bir koca karı ilacı bu konuda birçok kişiye şifa olmuş.

Avokado yaprağı, Isırgan otu ve Ebegümeci karışımıyla böbrek taşlarınızdan kurtulmanız mümkün.

Bu 3 otu aktardan aldıktan sonra hepsi aynı oranda bir tencereye koyup kaynatın ve soğumaya bırakın ve bu suyu şişelere boşaltın ve sabah öğlen akşam 1 bardak için.

10 ya da 15 gün sonra doktora gittiğinizde hiç acı hissetmeden taşın düştüğünü göreceksiniz.