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Böbrek taşı şikayetiyle gitti, yanlış tedavi gördüğünü iddia etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Emrah Tekin (33) isimli bir kişi böbrek taşı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış tedavi gördü.

30 Temmuz 2019 Salı 15:07
Böbrek taşı şikayetiyle gitti, yanlış tedavi gördüğünü iddia etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Emrah Tekin (33) isimli bir kişi böbrek taşı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış tedavi gördü. Zorla AMATEM’e yatırılmak istenen Tekin, doğru tedavi olmak istediğini belirterek, doktorlardan şikayetçi olduğunu belirtti.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Şeker Mahalle’de ikamet Emrah Tekin isimli bir kişi, yaşadığı şiddetli sancılar nedeniyle bir süre sonra iş yapamaz hale geldi. İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Tekin, sancıları dayanılmaz hale gelince Sakarya’daki bir hastaneye başvurdu. Doktorlar tarafından muayene edilen gencin böbreğinde oldukça büyük bir taş olduğu tespit edildi. Yanlış tedavi gördüğünü iddia eden Tekin, kendisine verilen ilaçların kanserli hastalar için kullandığını ve kolluk kuvvetli ile zorla AMATEM’e yatırılmak istendiğini belirterek tedaviyi uygulayan doktorlardan şikayetçi olduğunu belirtti.



Ölüm tehlikem artmaya başladı


Yaşanan süreci anlatan Emrah Tekin yaptığı açıklamada, "Ağrılarım sonrasında hastaneye gittim. Böbrek taşı ameliyatı oldum iki sefer. Sancılarımın artması üzerine acile gittim. Fentanil adı altında uyuşturucu bir ilaç vuruldum. Bu ilaç eroinden 50 kat yüksek, morfinde de 5 kat yüksek bir ilaçtır. Kanser hastalarına vurulan bir ilaç bu. Buda sol böbreğimi iflas ettirdi. Bunun üzerine farklı bir hastane seçtim. Narkotik ilaç bağımlısı olduğumu söyledim. Doktor da bana bundan bir şey olmaz o hastanenin kendi sorunu biz bildiğimiz tedaviyi yapacağız dedi. Kendisi bildiği tedaviyi uyguladı ama dozajı da artırınca tekrar hastane başvurdum. Daha sonra Sağlık Bakanlığından bize bir yazı geldi. Seni Korucuk AMATEM’e sevk etmemiz gerekiyor denildi. Ben doğru anlamda tedavimin yapılmasını istiyorum ve şikayetçiyim. Bu şekilde kalmak istemiyorum ölüm tehlikem artmaya başladı" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:07
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