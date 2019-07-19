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Böbrek nakli ile sağlına kavuştu, 14 yıl sonra ilk defa su içti

Elazığ’da 27 senedir böbrek hastası olan haftada 3 gün diyalize giren 2 çocuk babası Mehmet Tozkoparan, yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu, 14 yıl sonra ilk defa su içti.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:26
Böbrek nakli ile sağlına kavuştu, 14 yıl sonra ilk defa su içti

Elazığ’da 27 senedir böbrek hastası olan haftada 3 gün diyalize giren 2 çocuk babası Mehmet Tozkoparan, yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu, 14 yıl sonra ilk defa su içti.


47 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Tozkoparan’da 27 yıl önce böbrek rahatsızlığıortaya çıktı. Yıllarca hastalıkla mücadele eden Tozkoparan, 14 yıl önce böbreklerinin tamamen iflas etmesi üzerine haftada 3 gün diyalize bağlanmak zorunda kaldı. Fırat Üniversitesi Organ Nakli Merkezine başvuruda bulunan Tozkoparan, kendisine uygun böbreği beklemeye başladı. 14 yılın ardından beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın dokularının uyması üzerine başarılı bir operasyonlaTozkoparan’a nakil yapıldı. Nakille yüzü gülen Tozkoparan, 14 yıl sonra ilk defa su içti.


14 yıldır böbrek yetmezliği ile savaştığını belirten Mehmet Tozkoparan, “Bu yıllar içerisinde çok büyük zorluklar çektim. 14 yılın sonunda hocalarımızın telefonu ile bir umutla geldik. 3 hasta vardı. 3 hasta içerisinde benim değerlerim daha çok uygun bulundu. Gece ameliyata alındım ve sabah çıktım. Dünden beri su içmeye başladım. Hayatımda ki en büyük özlem su özlemiydi. Onu da şu anda gidermeye başladım. 27 yıl hastaydım. 13 yılı tedavi ile geçti 14 yıl ise diyaliz ile geçti. İnşallah bundan sonra böbreğimde bir sıkıntı olmaz ve ömür boyu bunu taşırım. O suya bakıp da içememek farklı bir olay. Ama şimdi içtiğim zaman değerini daha çok anlıyorum” dedi.


Bundan sonra sürekli su tüketeceğini dile getiren Tozkopran, “Hocalarımızın tavsiyesi üzerine çıkmayacağız. Vatandaşlarımızın nakil konusundaçok duyarlı olmasını istiyorum. Elinizden geldiği kadar organ nakli için müracaat edilmeli. Ben yenidenhayata tutundum. 2 tane evladım var ve en azından onlar sahipsiz kalmadı. Çocukların başında durabildim. 14 yıl hastalık çektim ama çocuklarım da benimle beraber çekti. Şuan çocuklarım daha mutlu oldular”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:26
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