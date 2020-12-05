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Korona Virüs Böbrek hastalarının koronavirüsü daha ağır atlattıkları ortaya çıktı
Korona Virüs

Böbrek hastalarının koronavirüsü daha ağır atlattıkları ortaya çıktı

ABD'de yürütülen bir araştırma sonucu, böbrek hastalarının yeni tip koronavirüsü daha ağır atlattıkları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:26:00 -
Böbrek hastalarının koronavirüsü daha ağır atlattıkları ortaya çıktı

ABD merkezli araştırma şirketi Geisinger tarafından yapılan bir araştırma, böbrek hastalarının yeni tip koronavirüs ile mücadelede daha zayıf olduklarını ortaya koydu. Yapılan açıklamada, kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerin koronavirüse enfekte olduklarında hastaneye yatış oranlarının 11 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında 7 Mart ile 19 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs testi yapılan 13 bin kişinin verileri analiz edildi. 1.604 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu, 354'ünün ise hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Araştırmacılar, böbrek, kardiyovasküler, solunum ve metabolik durumlar dahil olmak üzere belirli klinik durumlar ile koronavirüs sebebiyle hastaneye yatış arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için sağlık kayıtlarını inceledi.

İncelemeler sonucu, 1.604 kişinin arasından 354'ünün hastaneye yatırıldığı, hastaneye yatırılan grubun içerisindekilerin böbrek rahatsızlığı olanların sayısının olmayanlara göre 11 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Geisinger's Böbrek Sağlığı Araştırma Enstitüsü direktörü Alex Chang, "Önceki çalışmalar diyabet, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı dahil, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış riskinin artmasıyla ilişkili çeşitli sağlık koşullarını tanımlamıştır. Burada önemli olan, böbrek hastalığına bağlı riskin büyüklüğüdür." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın detayları, Plos One dergisinde yayınlandı.

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