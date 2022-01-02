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Kadın - Aile Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Evde çözümler
Kadın - Aile

Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Evde çözümler

Böbrek ağrısına evde ne iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2022-01-02 10:27:00 - 2022-01-02 10:30:17
Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Evde çözümler

Böbrek ağrısı, bireyin böbreklerinin bulunduğu bölgeden kaynaklanan rahatsızlığa verilen isimdir ve bir tıbbi sorunun belirtisidir. Genellikle yanlarda, sırtta veya karında hissedilen hafif bir ağrı olarak tanımlanır. Ancak bu bölgelerdeki ağrılar her zaman bir böbrek sorununun işareti değildir.

Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Evde çözümler

  • Limonlu su
  • Su içmek
  • Karahindiba çayı
  • Karpuz tohumu çayı
  • Kereviz suyu
  • Fesleğen suyu
  • Buğday çimi suyu

Böbrek ağrısı belirtileri nelerdir?

Böbrek enfeksiyonunun en yaygın belirtileri arasında bulantı, donuk ağrı, idrara çıkma sırasında yanma veya ağrı, idrarda kan veya irin, keskin ağrı, kötü kokulu veya bulanık idrar, kusma, sırt veya kasık bölgesi ağrısı, titreme ve ateş görülür.

 

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