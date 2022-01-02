Böbrek ağrısı, bireyin böbreklerinin bulunduğu bölgeden kaynaklanan rahatsızlığa verilen isimdir ve bir tıbbi sorunun belirtisidir. Genellikle yanlarda, sırtta veya karında hissedilen hafif bir ağrı olarak tanımlanır. Ancak bu bölgelerdeki ağrılar her zaman bir böbrek sorununun işareti değildir.

Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Evde çözümler

Limonlu su

Su içmek

Karahindiba çayı

Karpuz tohumu çayı

Kereviz suyu

Fesleğen suyu

Buğday çimi suyu

Böbrek ağrısı belirtileri nelerdir?

Böbrek enfeksiyonunun en yaygın belirtileri arasında bulantı, donuk ağrı, idrara çıkma sırasında yanma veya ağrı, idrarda kan veya irin, keskin ağrı, kötü kokulu veya bulanık idrar, kusma, sırt veya kasık bölgesi ağrısı, titreme ve ateş görülür.