Böbreğini 10 bin dolara satmış

Esenyurt’ta özel bir hastaneye sundukları sahte evraklarla yasa dışı organ nakli hazırlığındaki 1’i İsrailli 4 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Suriyeli mülteci Ahmet Zına’nın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle satışa çıkardığı organ ticareti ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Zına’nın böbreğini 10 bin dolara sattığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteci Ahmet Zına’nın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle satışa çıkardığı organ ticareti ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Zına’nın böbreğini 10 bin dolara sattığı öğrenildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Haziran’da düzenlenen operasyonda, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Ahmed Zına adlı mültecinin, sosyal medya ağları üzerinden böbreğini satışa çıkardığı belirlenmiş, Zına’nın organına İsrailli Nimer Hayadri adlı bir Yahudi talip olmuştu.

Suriye’den Hatay’a, Hatay’dan İstanbul’a uzanan dram

Sığınmacı Ahmed Zına’nın polise verdiği ifadede, Suriye’de ki iç savaştan dolayı Halep’ten kaçarak Hatay’a geldiğini, burada ekonomik zorluklar içinde olduğu için böbreğini Haziran ayı başında satışa çıkardığını söylediği kaydedildi. Böbreği için verdiği satış ilanına aynı gün İsrailli bir kişinin talip olduğunu söyleyen Zına, “Benimle İsrail uyruklu Nimer Hayadri temas kurdu. Kendisine Hatay’da yaşadığımı söyleyince İstanbul’da buluşmamızı istedi. İstanbul’da Fatih’te buluştuk. Böbreğimi satmak istediğimi söyledim. Fiyatta anlaştık. Bana kaparo olarak bir miktar dolar bırakarak nakil gerçekleşene dek İstanbul’da kalmamı tembihledi” şeklinde ifade verdi.

Kimliği tespit edilemeyen meçhul Filistinli

Operasyonda gözaltına alınıp daha sonra sınır dışı edilen İsrail uyruklu Nimer Hayadri adlı şüpheli emniyetteki ifadesinde, sosyal medya sitesinden Suriye uyruklu mülteci Ahmet Zına ile tanıştıklarını doğruladı. Zına’yla buluşmak için Haziran’ın ilk haftasında İstanbul’a geldiğini anlatan Hayadri, yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle bu yola başvurduğunu, ülkesinde organ nakline izin verilmediği gerekçesiyle Türkiye’yi tercih ettiğini vurguladı. Organ nakil ameliyatı için ismini bilmediği bir Filistinlinin aracı olduğunu kaydeden İsrailli Hayadri, şunları anlattı: “Filistinlinin verdiği telefon irtibatından Hayri G. adlı doktora ulaştım. Adı geçen doktor, organ nakli ameliyatı için hastaneye 25 ile 50 bin Amerikan doları para ödemesi yapmam gerektiğini söyledi. Ameliyat için de kendisine 35 bin dolar istedi” şeklinde ifade verdi.

İsrailliye sahte “Suriye” pasaportu

Aracılar vasıtasıyla temas kurduğu Filistinli organizatörün kendisi için sahte Suriye pasaportu temin ettiğini de anlatan İsrail uyruklu Hayadri, “Adını bilmediğim Filistinli, bize ameliyat için 500 dolara sahte pasaport tedarik etti. Temin ettiği pasaportta beni Ahmet Zına’nın kardeşi olarak gösterdi. Doktor Hayri G. bu duruma itiraz ederek ‘kardeş görünmemizin sakıncalı olduğunu’ bu şekilde etik kurulundan geçmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Filistinliyle yeniden temasa geçerek başka bir kişi adına yeni bir pasaport yaptırmasını söyledim. Benim için ikinci kez sahte ‘Suriye’ pasaportu üretildi.

Ameliyatı gerçekleştirecek doktorun şoförü ve asistanı havalimanında karşıladı

İsrail uyruklu böbrek alıcısı Nimer Hayadri, polise verdiği ifadede, yapılan pazarlıkların ardından ülkesine döndüğünü ve nakil için İsrail’den 14 Haziran’da havayolu ile tekrar İstanbul’a geldiğini anlatarak, “Nakli gerçekleştirecek doktor Hayri G.’nin şoförü ile asistanı beni havalimanında karşıladı. Söz konusu doktorun asistanı tarafından Bahçelievler’de ameliyat öncesi kalacağım eve götürüldüm. Hayri G., tedavi dışında konaklama ücreti için 8 bin Euro para talep etti. Pazarlık dışında kendisine bu parayı da verdim” dediği öğrenildi.

İsrailli sınır dışı edildi, Suriyeli sığınmacı cezaevinde

Suriyeli sığınmacının satışa çıkardığı böbreği almak için İstanbul’a gelen ve göçmen polisinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan İsrailli Nimer Hayadri, sınır dışı edilmesi için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ekonomik zorluklar nedeniyle böbreğini satmak zorunda kalan Suriye mülteci Ahmed Zına ve ameliyatı yapmak için hazırlanan doktor Hayri G., 22 Haziran Cumartesi günü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. İsrailli Hayadri ile Suriyeli sığınmacıya tercümanlık yapan Yusuf E. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Polis, kimliği henüz tespit edilemeyen Filistin uyruklu bir organizatörün yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.