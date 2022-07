Bob Rafelson kimdir öldü mü? Bob Rafelson kariyeri hayatı filmleri:

Oscar ödüllü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi,Rafelson'un yönetmenin cumartesi akşamı Colorado’daki Aspen kasabasındaki evinde öldüğünü duyurdu. Bob Rafelson, 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği "The Monkees" televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri’ne layık görüldü.

Bob Rafelson kimdir?

Robert Rafelson (21 Şubat 1933 - 23 Temmuz 2022), Amerikalı film yönetmeni, yazar ve yapımcıydı. 1970'lerde New Hollywood hareketinin kuruluşunda kilit figürlerden biri olarak kabul edilir . Yönetmen olarak en iyi bilinen filmleri arasında, kurucu ortağı olduğu şirketin bir parçası olarak yapılanlar, Raybert/BBS Productions , Five Easy Pieces (1970) ve The King of Marvin Gardens (1972) ile daha sonra beğenilen The Postman filmleri sayılabilir. Her Zaman İki Kez Çalar (1981) ve Ayın Dağları (1990). BBS bünyesinde yapımcılığını üstlendiği diğer filmler arasında dönemin en önemli filmlerinden ikisi olan Easy Rider (1969) ve The Last Picture Show yer alıyor.(1971). Easy Rider , Five Easy Pieces ve The Last Picture Show , Kongre Kütüphanesi'nin Ulusal Film Arşivi'ne dahil edilmek üzere seçildi. Ayrıca BBS ortağı Bert Schneider ile birlikte pop grubu ve TV dizisi The Monkees'in yaratıcılarından biriydi . İlk karısı yapım tasarımcısı Toby Carr Rafelson'dı.