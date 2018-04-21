Boa yılanı büyük paniğe yol açtı

Doğada bugüne kadar birçok hayvanı görüntülemeyi başaran ve bunları da sosyal medya hesabında paylaşan Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk, bu kez de çoban Oktay Birlik'te birlikte çıktığı Ulaş köyü yaylasında boa yılanı görüntüledi.

"ÇOK KORKTUK"

Boa yılanının zehirli olmadığını, ancak avını boğarak öldürdüğünü belirten Başçavuş Ertürk, "Yılanla ilgili bilgileri sosyal medya üzerinden aldık. Ancak bu bölgede bugüne kadar böylesi büyüklükte yılan görmemiştik. İlk gördüğümüzde çok korktuk. Yaklaşamadık. Ancak fotoğraflamakla yetindik. Yılan daha sonra yuvasına girerek gözden kayboldu" dedi.