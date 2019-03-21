BMW ırkçılığa karşı mücadele veren işçinin işine son verdi

Alman otomobil üreticisi BMW’de Türkçenin yasaklanmasının ardından ırkçılığa karşı tepki gösterenlerin işten çıkarılmasına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “BMW ırkçılığı görmezden gelemez” diyerek tepki gösterdi.

Alman otomobil üreticisi BMW’de Türkçe yasağı getirilmişti. Fabrikada ırkçılığa tepki gösteren taşeron firma işçisinin işine de son verilmişti. Olaylar karşısında açıklamada bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “BMW ırkçılığı görmezden gelemez” açıklamasında bulundu.

AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, BMW’de yaşanılan ırkçı söylemler karşısında tepki gösteren taşeron firma işçisinin işine son verilmesini de eleştirerek, “BMW, çalışanları arasında ‘Bimbo’, ‘Zenci’, ‘Çingene’ ve ya ‘Yahudi’ gibi ırkçı yaftaların, günlük iş hayatında kullanılması ve NSU kurbanlarıyla ilgili ‘Birkaç ‘kanake’ daha azaldı’ gibi yorumlarla dalga geçmesine yönelik nasıl bir tutum sergileyecek? BMW, zihniyetlerini açıkça gösteren ırkçı parti AfD yandaşlarına karşı nasıl bir muamelede bulunacak? Irkçılığı besleyen veya görmezden gelen firma yöneticileri uyarılacak mı? Irkçı söyleminden dolayı çıkış verilmiş bir çalışan var mı? Buna karşı tepki gösteren bir çalışana çıkış verilmesiyse ayrı bir skandaldır” ifadelerini kullandı.

“Sınırı aşan bir tutum”

Yeneroğlu, ardı ardına yaşanan ırkçı uygulamalar nedeniyle BMW işletmelerinde aşılması gereken bir ırkçılık sorunu olduğunu belirterek, “BMW, yaşanan ırkçılık sorununa karşı ne yapacak? Günlük olarak yaşanan nefreti görmezden gelip, olanları sümen altı mı edecek? Yoksa buna karşı bir girişimde bulunarak ırkçı çalışanlara ceza verip bu zihniyetin BMW’de yerinin olmadığını mı gösterecek? BMW firmasının bazı işletmelerinde yabancılara, Müslümanlara ve Yahudilere karşı nefretin günlük iş hayatında görülmesi ve BMW’nin tam da buna karşı mücadele eden bir çalışanına çıkış vermesinin dışında hiçbir adım atmaması, sınırı aşan bir tutumdur” diyerek tedbir alınmasını istedi.

Yeneroğlu, "BMW, ırkçılığa karşı şikayette bulunarak tepki gösteren işçinin tekrar işe alınması noktasında da bir açıklama borçludur. Söz konusu firma ilk tavrını bu noktada gösterebilir. Bu konular netlik kazanana kadar biz de gelişmelerin takipçisi olacağız” diye konuştu.