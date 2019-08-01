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BMW grubunun net karı yaklaşık yüzde 29 azaldı

Alman BMW Grubunun bu yılın ikinci çeyreğinde net karı elektrikli otomobiller için yaptığı geliştirme masraflarından dolayı yüzde 28,7 düşerek, 1 milyar 480 milyon avroya indi

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:22
BMW grubunun net karı yaklaşık yüzde 29 azaldı

BERLİN (AA) – BMW Grubunun net karı bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7’lik düşüşle 1 milyar 480 milyon avroya geriledi.

BMW Grubundan yapılan açıklamada, grubun net karının, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 76 milyon avro iken, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 28,7’lik düşüşle 1 milyar 480 milyon avro seviyesine düştüğü bildirildi.

Söz konusu dönemde, grup gelirlerinin de yüzde 3 artarak 24 milyar 993 milyon avrodan 25 milyar 715 milyon avroya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin karının gelecekteki hareketlilik ( elektrikli otomobiller) için yapılan ön harcamalardan (fabrika makine ve alet) etkilendiği belirtildi.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, ikinci çeyrekte dünya genelinde otomobil satışlarını yüzde 1,5 artırarak 647 bine yükselterek rekor kırdı. Bu rekorda Çin'deki ortak girişim olan BMW Brilliance Automotive'nin büyük katkısı oldu.

Şirketin ilk çeyrekte motosiklet ve maxi-scooter satışları da yüzde 6,8 artırarak 54 bin 582'e ulaştı. Şirket buradaki geliri de yüzde 10,5 artarak 727 milyon avroya yükseldi.

- Yılın ilk yarısı 48,2 milyar gelir

BMW, yılın ilk yarısında 1 milyon 242 bin 507 otomobil satarak, gelirini yüzde 0,8 artırdı. İlk yarıda 48 milyar 177 milyon avro gelir elde eden Alman şirketi, vergi ve faiz öncesi karını da 2 milyar 790 milyon avro olarak açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde şirketin bu karı 5 milyar 446 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.

Düşüşte AB yetkililerinden gelen cezanın etkili olduğu belirtiliyor.

Küresel otomobil üreticileri, ABD, Çin ve Avrupa’da satışları azalması, hammadde de artan maliyet baskısı ve elektrikli otomobiller için pahalı yeni teknolojilere yatırım yapma gibi zorluklarla mücadele ederken, BMW bu yıl için öngörülen finansal hedeflere ulaşma yolunda olduğunu bildirdi.

BMW, haziranda yaptığı açıklamada, elektrikli otomobiller için çalışmalarını artırarak, 2023 yılına kadar ( daha önce hedefi 2025 yılına kadardı) 25 farklı elektrikli otomobil üretmeyi planladığını bildirmişti.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:22
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