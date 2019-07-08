BMW 318i Sedan’ın kazananı belli oluyor Denizli Forum Çamlık AVM, bir talihli ziyaretçisine hayallerin otomobili BMW 318i Sedan hediye ediyor.

Denizli Forum Çamlık AVM, bir talihli ziyaretçisine hayallerin otomobili BMW 318i Sedan hediye ediyor. 125 TL alışveriş yapan herkesin katıldığı kampanyanın kazananı 13 Temmuzda Bloco Entrudo Ritim Grubu’nun gösterisinin ardından yapılacak kura ile belirlenecek.

Forum Çamlık AVM, bir talihli ziyaretçisine çekilişle BMW 318i Sedan hediye ediyor. 4 Mart- 4 Temmuz tarihleri arasında Forum Çamlık’tan aynı gün içinde gerçekleştirilen her 125 TL’lik alışverişin bir çekiliş hakkı kazandırdığı kampanyanın talihlisi, 13 Temmuz günü saat 16:00’da Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Forum Çamlık’ta alışveriş keyfinin hayallerle buluştuğu BMW 318i kampanyasının çekiliş heyecanına ortak olacak Bloco Entrudo Ritim Grubu, ziyaretçilerimize unutulmaz bir gösteri sahneleyecek.

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