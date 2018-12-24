BM'nin uluslararası ateşkes denetleyicileri Hudeyde Limanı'nı ziyaret etti

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri, Hudeyde Limanı'nı ziyaret etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hollandalı General Patrick Cammaert başkanlığındaki uluslararası ateşkes denetleyicileri, yardımların ve ithal ürünlerin sorunsuz şekilde içeri girişini sağlamak için sarf edilen çabalar kapsamında Hudeyde Limanı'na gelerek buradaki çalışmaları gözlemledi.

Ateşkes denetleyicilerinin ayrıca kentin doğusunda daha önce çatışmaların çıktığı yerlerin yakınındaki bölgeleri de ziyaret ettiği aktarıldı.

Cammaert başkanlığındaki ateşkes denetleyicileri, önceki gün hükümetin geçici başkent ilan ettiği Aden'e, dün Husilerin kontrolündeki Sana'ya gitmişti. Heyet dün akşam da Sana'dan kara yoluyla Hudeyde kentine gelmişti.

Denetleyicilerin kente ulaşmasıyla dün akşam hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, taraflar olayla ilgili birbirlerini suçlamıştı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), cuma günkü oylamada Yemen halkı için hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etmişti.



İsveç'te 6 Aralık'ta başlayan ve 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes, 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.



