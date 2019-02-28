BM'nin raporu Gazzeli hukuk kuruluşlarını memnun etti

GAZZE (AA) - Gazze'deki hukuk kuruluşları Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladı.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rapor, işgal askerleri ve keskin nişancıların ordu komutası ve siyasi makamların talimatlarıyla gerçekleştirdiği çirkin ihlallerin bir kısmını ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de öldürme ya da saldırganlığa karışmış veya teşvik etmiş liderlerin hesaba çekilerek, raporda yer verilen çıkarımların uygulamaya dökülmesinin gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgal liderlerinden hesap sorulmaması onlarca defa BM ve hukuki raporların ortaya koyduğu, Gazze'de insani krize sebep olan zalimce ablukanın devam etmesi, terörün, cana kıymanın ve uluslararası kanunlara yönelik ihlallerin artması demektir."



- "Rapor, hak ve adaletin zaferi"

Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Savrani de yaptığı yazılı açıklamada, raporu hak ve adaletin zaferi şeklinde niteledi.

Savrani, açıklamasında şunları kaydetti:

"Rapor, Filistin halkının savaş suçları işleyen ve orman kanunu uygulayan işgal karşısında ahlaki, insani ve hukuki açıdan üstün olduğunun kesin kanıtıdır. Rapor ayrıca insan hakları kurumlarının bir yıldan beri dile getirdiği, İsrail'in engellileri bile ayırt etmeksizin kadınları, çocukları ve birçok sivili hedef almak suretiyle savaş suçu işlediği yönündeki beyanlarını teyit ediyor."

Filistin Uluslararası İlişkiler Meclisinden (STK) yapılan yazılı açıklamada da raporun İsrail'in barışçıl gösterilerle ablukanın kaldırılmasını ve topraklarına geri dönme hakkını talep eden Filistin halkına karşı işlediği suçları belgelediğini vurguladı.



İsrail'in komisyonun çalışmalarını engellediğine dikkat çekilen açıklamada, buna rağmen komisyonun, ilgili tüm yetkililerle iletişime geçerek Filistin halkının işgale karşı verdiği mücadelede önemli bir belgeyi ortaya koyduğu kaydedildi.

-BM’nin Gazze raporu

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, bugün yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'ünü de yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş eden İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.