BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak, "8 Mart 1964 tarihinde BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı 186 numaralı kararla adamızda varlığını sürdüren Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün geçen 55 yıl sonrasında aynı minvalde devamı, sürdürülebilir ve sağlıklı bir durum değildir." ifadesini kullandı.

Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan ve adada bulunan BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması hakkındaki raporunun kamuoyuna yansıdığını belirtti.

Raporda, "Kıbrıs sorununda çözüm odaklı olmayan ve sonu gelmeyen süreçlerin artık son bulduğunun ve müzakerelerin öngörülebilir bir gelecekte ele alınması gerektiğine" yer verildiğine işaret eden Burcu, bunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın öteden beri bu yönde ortaya koyduğu tespitlerle örtüştüğünü ifade etti.

Burcu, Guterres’in raporunun içeriğinden, BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresinin bir 6 ay daha uzatılacağının anlaşıldığını dile getirdi.

BM Kıbrıs Barış Gücü'nün görevinin sonlandırılmasını bu aşamada gerçekçi bulmadıklarını anımsatan Burcu, "8 Mart 1964 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı 186 numaralı kararla adamızda varlığını sürdüren Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün geçen 55 yıl sonrasında aynı minvalde devamı, sürdürülebilir ve sağlıklı bir durum değildir." ifadesini kullandı.

Burcu, BM Barış Gücü’nün bütçesinin önemli bir kısmının Güney Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın katkılarıyla karşılandığına dikkati çekerek, "Bu durum, taraflar arasında eşit mesafede durması gereken Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün yansız davranması için engel teşkil eden bir çıkar çatışmasına yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres’in raporuna yansıttığı öneri ve tespitlerin bir çoğunun Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar savunduğu, önemsediği ve yapılması için politik irade ortaya koyduğu, ayrıca uygulamada somut adımlar attığı hususlar olduğunu kaydeden Burcu, şöyle devam etti:

"28 Mayıs 2015 tarihinde iki liderin mutabık kaldığı 'Güven Artırıcı Önlemler' çerçevesinde cep telefonlarının karşılıklı olarak adanın her iki tarafında kullanılabilmesi ve iki tarafın elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısının yapılabilmesi için Kıbrıs Türk tarafı sürekli çağrıda bulunmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı olarak her iki Güven Artırıcı Önlemin de bir an önce uygulanmasına hazırız."