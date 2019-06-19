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BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul: - "Suudi Arabistan tarafından bu konunun kapsamlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını bekliyoruz"

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini kapsamlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatmasını istediklerini söyledi.

Berlin'deki Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Breul, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor hazırladığına dikkati çekerek, ''Rapor henüz çok yeni. Raporu inceledikten sonra gerekli açıklamayı yapmamıza müsaade ediniz.'' dedi.

Breul, Almanya olarak daha önce Kaşıkçı cinayetini sert şekilde kınadıklarını, cinayetle ilgisi bulunduğu iddia edilen Suudi şüphelilere ülkeye giriş yasağı koyduklarını hatırlattı.

Rainer Breul, ''Suudi Arabistan tarafından bu konunun kapsamlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını bekliyoruz.'' diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a herhangi bir yaptırımın söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine Breul, raporu inceledikten sonra partnerleriyle yakın temas kurarak bu konu hakkında açıklama yapılabileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
  1. Almanya
  2. Hükümet Sözcüsü

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