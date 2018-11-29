"BM'nin kararları kağıt üzerinde kalıyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistin meselesiyle ilgili alınan birçok kararın "sadece kağıt üzerinde kaldığını" belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Avn, Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkını tanıyan 194 sayılı BM kararı ile diğer birçok kararın yürürlüğe girmemesine tepki gösterdi.

Filistin halkının "kimliği ve meşru haklarının ellerinden alınma girişimlerine maruz kaldığını" vurgulayan Avn, söz konusu durum karşısında BM kararlarının "sadece kağıt üzerinde kaldığını ve yürürlüğe girmediğini" belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı durdurma gibi kararlarını, BM'nin 194 sayılı kararının içini boşaltma girişimleri olarak değerlendirdi.

Uluslararası toplumu, Filistin meselesiyle ilgili aldığı kararları yürürlüğe koyma konusunda gevşek davranmak veya çifte standart uygulamakla eleştiren Avn, adaletten yoksun olan bu tür uygulamaların Orta Doğu'daki çekişmelerin devamlılığına yol açacağını ifade etti.

BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

BM Genel Kurulunda 29 Kasım 1977'de alınan karar doğrultusunda da Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım tarihi "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.