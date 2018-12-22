BM'nin "Hudeyde'ye ateşkes denetleyicileri gönderme" kararı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt ve Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nın kararından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, kararın oy birliğiyle kabul edilmesinin uluslararası toplumun, Yemen'deki krizi sonlandıran barışçıl çözüme ulaşılması konusundaki isteğini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, Yemenli taraflara ülkedeki krize son vermek ve halkın acılarını dindirmek için Hudeyde konusundaki anlaşmaya bağlı kalma çağrısında bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da BMGK'nın kararından memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

Tüm taraflar bağlı kaldığı takdirde kararın Yemen halkının yaşadığı insanlık trajedisinin en azından hafifleyeceği belirtilerek, tüm kesimlere uluslararası kararlara bağlı kalma çağrısı yapıldı.

BMGK, dün yapılan oylamada, Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etmişti.