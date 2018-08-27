0553 313 94 23

BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den ilk tepki: Destekliyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletlerin, "Mynmar, Arakanlı Müslümanlara soykırım uyguluyor, generaller yargılanmalı" çağrısına destek verdiklerini ifade etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:20
BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den ilk tepki: Destekliyoruz!

AK Parti'den BM'nin Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine destek geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletlerin, "Mynmar, Arakanlı Müslümanlara soykırım uyguluyor, generaller yargılanmalı" çağrısı ile ilgili "BM raporu soykırım uygulandığını net net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

"KINAMAKLA SINIRLI OLMAMALI"

BM'nin kararıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "BM raporu soykırım uygulandığını net bir şekilde ortaya koydu. Başta BM olmak üzere kurumlara düşen görev suçu tesbit etmek ve kınamakla sınırlı olmamalı. Bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:20
  1. bm
  2. Arakan
  3. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Merkezi'nde polis memuru silahla yaralandı
    1. MHP Genel Merkezi'nde polis memuru..
    2. MİT ve Emniyet, her yerde onları..
    3. Fransa'da kritik görüşme gerçekleşti!
    4. İran'ın ABD'ye açtığı 'nükleer..
    5. Görenlere gözlerine inanamadı! 'Pes'..
    6. Cesedi balkon demirlerinde asılı..
    7. Frey ve Reyes'in ne kadar alacakları..
    8. Konya Ereğli 334 konut başvuruları
    9. ABD Büyükelçiliğine saldırıda sıcak..
    10. Beykoz Riva'da orman yangını!
    11. Lunaparkta korkunç olay! 1 gün sonra..
    12. Samsun TOKİ evleri başvurusu fiyatları
    13. Rusya'dan son dakika duyurusu: ABD..
    14. Netanyahu baskı yaptı! Ağlama Duvarı..
    15. Almanya’dan flaş Türkiye açıklaması!
    16. Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    17. ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş..
    18. Avrupa Birliği'nden Arakan açıklaması:..
    19. ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk..
    20. BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk