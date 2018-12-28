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BM'nin 10 milyar dolarlık bütçesini bir Türk yönetecek

BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi başkanlığına seçilen Cihan Terzi, BM'nin yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık bütçesini yönetecek- 1 Ocak 2019'da görevine başlayacak olan Terzi, BM'deki en üst düzey pozisyonlardan biri olan komite üyeliği ve başkanlığına seçilen ilk Türk oldu

28 Aralık 2018 Cuma 11:01
BM'nin 10 milyar dolarlık bütçesini bir Türk yönetecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - Birleşmiş Milletler'in (BM) yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık genel bütçesini, BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi (ACABQ) başkanlığına seçilen Cihan Terzi yönetecek.

BM Genel Kurulu tarafından 2017 yılında Yönetim ve Bütçe Komitesine üye olarak atanan Terzi, 1 yıl bu görevde kaldıktan sonra BM'nin yıllık ortalama 10 milyar dolarlık bütçesinin şekillendiği ACABQ başkanlığına seçildi.

1 Ocak 2019'da görevine başlayacak olan Terzi, BM'deki en üst düzey pozisyonlardan biri olan komite üyeliği ve başkanlığına seçilen ilk Türk oldu.

- Yaklaşık 10 milyar dolarlık bütçeyi yönetecek

BM Genel Kuruluna bağlı olarak çalışan komitenin 16 üyesi bulunuyor. BM'deki tüm bütçe, idari ve mali kararlar, yönetim reformları ve personel alımları Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesinden geçiyor.

BM'nin yıllık yaklaşık 10 milyar doları bulan genel bütçesi de Terzi'nin başkanlığını yapacağı Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesinde şekilleniyor.

Komite, idarenin bütçe, personel ve yönetim faaliyetlerini etkinlik, verimlilik ve BM yasa ve prensipleri açısından inceleyip değerlendirerek BM Genel Kuruluna nihai kararlar için raporlar sunuyor.

BM Genel Kurulu ise komite raporları doğrultusunda bütçe, personel ve yönetimle ilgili nihai kararları alıyor.

- Cihan Terzi kimdir?

Cihan Terzi, Ankara Üniversitesi'nde ekonomi alanında aldığı lisans eğitiminden sonra ABD'de University of Illinois Urbana-Champaign'de İş Yönetimi yüksek lisansı yaptı.

BM'de çeşitli görevlerde bulunan Terzi 2006-2015 yılları arasında BM örgütlerinin denetimini yapan BM Ortak Denetim Kuruluna müfettiş olarak atandı ve ayrıca bu kurulun başkanlığını yaptı.

Terzi, Ocak 2018'den beri ise BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesinin 16 üyesinden biri olarak görev yapıyor.

Terzi, daha önce Maliye Bakanlığında Vergi Baş Müfettişi, Daire Başkanı ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinde Maliye Müşaviri görevlerinde de bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:01
  1. BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi
  2. Cihan Terzi

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