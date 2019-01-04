0553 313 94 23

BMMYK'dan Hindistan'a "Arakanlı Müslümanlar" tepkisi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Hindistan'ın bir grup Arakanlı Müslüman'ı Myanmar'a geri gönderme kararını üzüntüyle karşıladı

04 Ocak 2019 Cuma 15:58
BMMYK'dan Hindistan'a "Arakanlı Müslümanlar" tepkisi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Hindistan'ın son üç ay içerisinde iki kez aldığı bazı "Arakanlı Müslümanların Mynamar'a geri gönderilmesi" kararından üzüntü duyulduğunu belirtti.

BMMYK tarafından yapılan açıklamada, Hindistan makamları tarafından son üç ayda ikinci kez alınan ve bir grup Arakanlı Müslüman'ın Mynmar’a geri gönderilmesini içeren kararın üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Alınan son kararla, Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nden BMMYK’ya kayıtlı bir Arakanlı Müslüman sığınmacı aile, 3 Ocak'ta Hindistan'ın Assam eyaletinde gözaltına alındıktan sonra Myanmar'a geri gönderildi. Aile, Assam'da 2013'te "ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları" gerekçesiyle gözaltında tutuluyordu.

Açıklamada, BMMYK tarafından defalarca talep edilmesine rağmen Hindistan makamlarının "tutuklu bireylere ulaşmak, koşullarını tespit etmek ve geri dönüş kararlarının gönüllülüğünü değerlendirmek" gibi taleplere cevap vermediği belirtildi.

BMMYK, Myanmar’a geri gönderilen sığınmacılara erişim talebinde bulunmaya ve iadenin gerçekleştiği şartlara ilişkin açıklama talep etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Hindistan'da BMMYK'ya kayıtlı yaklaşık 18 bin Arakanlı mülteci ve sığınmacı olduğu kaydedildi.

Hindistan, aldığı bu kararla, ekim ayından bu yana ikinci defa Arakanlı Müslümanları, şartların geri dönüş için uygun olmadığı Myanmar’a yollamış oldu. Hindistan, ekimde 7 Arakanlı Müslüman'ı Myanmar'a geri göndermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:58
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
  3. BMMYK
  4. Hindistan
  5. Myanmar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım soruları yanıtladı
    1. Binali Yıldırım soruları yanıtladı
    2. Süper Kanlı Kurt Ay tutulması ne zaman?
    3. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi..
    4. AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı..
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhur..
    6. Plastik şişe getirene bez çanta hediye
    7. Salmonella tehlikesi
    8. Bahçeli'den parti teşkilatına seçim..
    9. Kırşehir'de halk otobüsü ile servis..
    10. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde..
    11. Yumurta deyip geçme
    12. BMMYK'dan Hindistan'a "Arakanlı..
    13. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    14. İngiltere’de konut fiyatları fren yaptı
    15. Ersun Yanal meydan okudu!
    16. Schneider Electric, Innovation Talks..
    17. BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
    18. Rize'de sahilde kurulan sobalar..
    19. Evde huzurunuz olması için...
    20. CHP Iğdır ilçe belediye başkan..
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar