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BMGK'den silahlı çatışmalarda engelli kişilerin korunması için karar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, tarihinde ilk kez silahlı çatışma ve insani kriz bölgelerinde engelli kişilerin korunmasına yönelik karar aldı

20 Haziran 2019 Perşembe 20:11
BMGK'den silahlı çatışmalarda engelli kişilerin korunması için karar

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), tarihinde ilk kez silahlı çatışma ve insani kriz bölgelerinde engelli kişilerin korunmasına yönelik karar aldı.

Polonya ve İngiltere'nin BM daimi temsilciliklerinin girişimiyle sunulan, silahlı çatışma ve insani yardım alanlarında engelli kişilerin korunmasına yönelik karar tasarısı, bu sabah BMGK'de yapılan oturumda oylandı.

Tasarı, tüm BMGK üyelerinin onayını alarak kararlaştırıldı.

Söz konusu kararda taraflar, engelli sivillerin şiddetten ve istismardan etkilenmemesi için adım atmaya, ayrıca da engelli kişilerin insani yardımlar ile diğer desteklere ulaşabilmesini sağlamaya çağrılıyor.

Kararda, üye devletler de silahlı çatışma durumlarda engelli kişilere engellerine bakılarak ayrımcılık yapmamaları ya da bu kişileri marjinalleştirmemeleri konusunda uyarılıyor.

Söz konusu karar, BMGK tarihinde bu konuda alınmış ilk karar olma özelliği taşıyor.



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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:11
  1. BMGK
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  3. karar

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