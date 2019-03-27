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BMGK'deki AB ülkelerinden "Golan Tepeleri İsrail toprağı değil" açıklaması

Ortak açıklamadan: - ''Bölgenin güç kullanımıyla ilhakı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Tek taraflı sınır değişikliği ilanı kurallara dayalı uluslararası düzene ve BM Sözleşmesine aykırı ''

27 Mart 2019 Çarşamba 05:50
BMGK'deki AB ülkelerinden "Golan Tepeleri İsrail toprağı değil" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Avrupa Birliği üyesi beş ülke, Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olmadığı ve bölgenin güç kullanımıyla ilhakının uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği açıklamasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya; ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

İsrail'in Golan Tepeleri de dahil 1967'den beri işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğinin tanınmadığı belirtilen açıklamada, bu toprakların İsrail'e ait olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, ''Bölgenin güç kullanımıyla ilhakı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Tek taraflı sınır değişikliği ilanı kurallara dayalı uluslararası düzene ve BM Sözleşmesine aykırı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Golan Tepeleri'ni yasa dışı ilhakının daha büyük ve bölgesel sorunlar doğuracağı endişesi dile getirildi.

BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.



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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 05:50
  1. ABD
  2. Golan tepeleri
  3. İsrail
  4. Suriye

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