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BMGK'dan Trump kararı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılacak olan İran oturumunu, ABD Başkanı Donald Trump yönetecek.

04 Eylül 2018 Salı 22:45
BMGK'dan Trump kararı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu ay içinde yapılacak İran oturumunu yöneteceği açıklandı. 

BMGK'nin eylül ayı dönem başkanlığını üstelenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün konseyin aylık çalışma takvimini açıklamak için gazetecilerin karşısına çıktı. 

Haley burada yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, bu ay içinde BMGK'da yapılacak İran oturumunu yönetecek." diye konuştu. 

BMGK'daki İran oturumu BM Genel Kurulundaki üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül'de yapılacak.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:45
  1. Donald Trump
  2. BMGK

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