0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

BMGK Sudan'daki durumu görüştü

BMGK nisan ayı dönem başkanı ve Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, konseyin Sudan'daki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini ve sahadaki duruma göre pazartesi günü tekrar toplanabileceğini belirtti

12 Nisan 2019 Cuma 23:46
BMGK Sudan'daki durumu görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) nisan ayı dönem başkanı ve Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, konseyin Sudan'daki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD ve konseydeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülkenin talebi üzerine kapalı oturumda toplandı.

Toplantının ardından Christoph Heusgen, AB üyesi ülkeler Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika adına açıklama yaptı.

- BMGK, pazartesi tekrar toplanabilir

Heusgen, BM Güvenlik Konseyinin Sudan'daki durumu izlemeye devam edeceğini belirterek, konseyin sahadaki duruma göre pazartesi günü tekrar toplanabileceğini belirtti.

Tüm taraflara itidal çağrısı yapan Christoph Heusgen, çözümün barışçıl olması gerektiğine inandıklarını ve bu çözümün değişim isteyen Sudan halkının iradesini yansıtması gerektiğini fade etti.

Heusgen, ''Sudan'da güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci görmek isiyoruz.'' dedi.

- BMGK, Sudan'daki durumu izlemeye devam edecek

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el Otaibi de konseyin Sudan'daki durumu izleyeceğini, ancak şu aşamada bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Otaibi, bu durumun Sudan'ın iç meselesi olduğunu ve müdahale edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ordunun yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti. Bin Avf daha sonra "Askeri Geçiş Konseyi Başkanı" sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin feshedildiğini açıklayan Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kısa süre önce Sudan devlet televizyonundan, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisinden onlarca ismi gözaltına almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:46
  1. BMGK
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yemin ederek göreve başladı
    1. Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni..
    2. Mesut Özil'den duygulandıran paylaşım!
    3. Hareketli anlar! Köye giriş çıkışlar..
    4. Maçın ardından
    5. DÜZELTME - "Orgeneral Abdulfettah..
    6. BMGK Sudan'daki durumu görüştü
    7. Süleyman Soylu'dan sert sözler: İspat..
    8. Durgunsu Kano Bahar Kupası devam ediyor
    9. Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren..
    10. Maçın ardından
    11. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    12. Belediye Başkanı Arı, Oğuzhan Koç’u..
    13. 'Saadet Yüksel' Mardin'i sevince boğdu!
    14. Mesut Bakkal: “Biz bu işin içinden..
    15. Ünal Karaman: “Şiddetli 3 puana..
    16. ABD'den 4 yabancı şirkete "Venezuela"..
    17. "Türkistan'dan Rumeli'ye Posta..
    18. Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması..
    19. Başkentte Manolo Carrasco ile Flamenko..
    20. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    21. Keskin’de seçimlerin iptal olma nedeni..
    22. AK Partili başkan istifa etti!
    23. İngiltere bu olayı konuşuyor! Felç..
    24. İsrail özel güçleri Batı Şeria’da..
    25. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    26. "Seçimler, Keşmir sorununun çözümüne..
    27. Basketbolda maçın ardından
    28. Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki..
    29. Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, Arap..
    30. ABD'de Müslüman kız öğrenciye saldırı
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Melih Gökçek'ten 'seçim' açıklaması: Yiğit ol, erkekçe çık...
    Melih Gökçek'ten 'seçim' açıklaması: Yiğit ol, erkekçe çık...

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti