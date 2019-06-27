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BMGK, Sudan'daki Barış Gücü'nün görev süresini 4 ay uzattı

BMGK, Sudan'da BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) görev süresinin 4 ay uzatılmasını öngören kararı onayladı

27 Haziran 2019 Perşembe 18:10
BMGK, Sudan'daki Barış Gücü'nün görev süresini 4 ay uzattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'da BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) görev süresini 4 ay uzattı.

BMGK Sudan ve Güney Sudan konusunu görüşmek üzere toplandı.

Almanya, İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın bölgedeki gelişmeler nedeniyle UNAMID'in görev süresinin uzatılmasına yönelik sunduğu karar tasarısı, konseyde oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, UNAMID'in görev süresi 31 Ekim 2019'da sona erecek.

Kabul edilen karar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de kararın onaylanmasından 60 gün sonra konseyi sahadaki son durum hakkında bilgilendirmesini öngörüyor.

- UNAMID'in Sudan'daki süreci

UNAMID, geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada, aralık 2018'in sonunda bölgedeki 3 bin 265, haziran 2019'da da bin 420 asker azaltmayı planladığını, böylelikle bölgedeki askeri gücünün 4 bin 50 askerden oluşacağını açıklamıştı.

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor.

Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik güçleri ve görevlileri bünyesinde barındıran UNAMID, 2008'den bu yana Darfur'da görev yapıyor. Darfur'daki UNAMID güçlerinin 1,4 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kısıntıya gitme kararı BM Güvenlik Konseyi tarafından haziran 2017'de alınmıştı.

BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, önceki hafta BMGK'de yaptığı konuşmada, UNAMID'e ait kampların Sudanlı yetkililere devredilmesinin askıya alındığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:10
  1. görev süresi uzatıldı
  2. UNAMID

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