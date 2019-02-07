BMGK, İsrail'in TIPH kararını görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararını görüştü.

BM Güvenlik Konseyi, geçici üyeler Kuveyt ve Endonezya'nın talebi üzerine İsrail'in TIPH kararını kapalı oturumda ele aldı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD, BMGK'nin bu konuda herhangi bir adım atmasına karşı çıkıyor.

Kuveyt ve Endonezya ise, BMGK'den İsrail'in bu kararından endişe duyulduğunu belirten ve Filistinlilerin korunması çağrısı yapan ortak bir açıklama yapmasını istedi.

AA muhabirinin edindiği taslak metinde, İsrail'e Filistinlilerin korunması çağrısı yapılıyor. Taslakta ayrıca İsrail'in Filistin'deki yerleşim yerlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtiliyor ve iki devletli çözüm çağrısı yineleniyor.

Ancak, ABD'nin böyle bir adıma karşı çıkması bekleniyor.

BMGK açıklamalarının oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.



