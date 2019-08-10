0553 313 94 23

BM'den Yemen'de çatışmalara son verilmesi ve diyalog çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de devam eden çatışmalar ve şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirterek çatışmalara son verilmesi ve kapsayıcı diyalog çağrısında bulundu

10 Ağustos 2019 Cumartesi 04:31
BM'den Yemen'de çatışmalara son verilmesi ve diyalog çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de devam eden çatışmalar ve şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirterek çatışmalara son verilmesi ve kapsayıcı diyalog çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Aden'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile havalimanı çevresindeki şiddetli çatışmalardan endişe duyduğunu belirtti. Yemen'de taraflara çatışmalara son vermesi ve kapsayıcı diyalog çağrısı yapan Guterres, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çarşamba gününden bu yana çatışmalar devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 04:31
  1. Aden
  2. BM
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan araç dükkana daldı
    1. Kontrolden çıkan araç dükkana daldı
    2. BM'den Yemen'de çatışmalara son..
    3. Kadıköy’de gece yarısı şüpheli paket..
    4. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    5. Pompeo'dan "Güvenli Bölge" açıklaması
    6. Yemen'de Husilerin liderinin kardeşi..
    7. Havai fişekler yangına sebep oldu
    8. Ağrı’da kayıp olan çocuk bulundu
    9. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    10. Sulama kanalında 2 kişi kayboldu
    11. Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu..
    12. Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
    13. 'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan..
    14. Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 2..
    15. Türk Kızılay, Kırgızistan'da 4 bin..
    16. ABD'ye sert sözler: Sizden izin..
    17. Rusya'da askeri birlikte meydana gelen..
    18. Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli..
    19. "Dünden çok daha fazla birlik ve..
    20. Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı:..
    21. Başkan Batur’dan bayram mesajı: “Hedef..
    22. Travestinin evinde yakaladığı babasını..
    23. Tokat’ta yola dökülen yağ kazaya neden..
    24. Vatandaş zabıta kavgasında kan aktı
    25. Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza..
    26. Adana'da cinayet
    27. Dünyayı sarsan olay! Çiftçiler ile..
    28. Bakan Pakdemirli’den mısır fiyatları..
    29. Aden'de insani durum kötüye gidiyor
    30. Bıçaklı saldırıya uğramışlardı! Mesut..
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü