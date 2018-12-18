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BM'den "Yemen'de ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor" açıklaması

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, Hudeyde'de ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını ve BM'nin göndereceği uluslararası ateşkes denetleyicilerinin üniformalı olmayacağını belirtti

18 Aralık 2018 Salı 21:43
BM'den "Yemen'de ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Stephane Dujarric, Yemen halkı için hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını ve BM'nin göndereceği uluslararası ateşkes denetleyicilerinin ise üniformalı olmayacağını söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde Hudeyde ve çevresi için varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bazı çatışma iddialarının geldiğini ancak ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını belirten Dujarric, BM'nin Yemen'e göndereceği ateşkes denetleyicilerinin ise üniformalı olmayacağını bildirdi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkes için gereken denetim mekanizmasının bir an önce konuşlandırılmasını istediğini kaydetti.

Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşmanın uygulanması durumunda "BM'nin limanda lider rolünü" üstlenmesi, bölgeye insani yardımların önünün açılması ve böylece milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi bekleniyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Hudeyde Limanı, Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:43
  1. ateşkes
  2. Hudeyde
  3. Yemen

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