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BM'den 'Yemen' uyarısı: Büyük bir kıtlık tehlikesi var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'i tamamen saran büyük bir kıtlık tehlikesi olduğunu belirtti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 00:53
BM'den 'Yemen' uyarısı: Büyük bir kıtlık tehlikesi var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark LowcockBM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'de her geçen gün kötüye giden insani duruma ilişkin bilgilendirdi.

Ülkede kıtlığa karşı verilen mücadelenin kaybedildiğini söyleyen Lowcock, ''Yemen'i tamamen saran büyük bir kıtlık tehlikesi var.'' ifadesini kullandı.

Yemen'de 14 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock, acil insani ateşkes çağrısında bulundu. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

Nüfusun yüzde 75'i yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler'e göre Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i, yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 00:53
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Yemen

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