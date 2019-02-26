0553 313 94 23

BM'den Yemen için 4 milyar dolar yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de 15 milyon sivile insani yardım ulaştırmak için uluslararası topluma 4 milyar dolar insani yardım çağrısı yaptı- Guterres, Yemen'de 3,7 milyon insana bir ay yetecek kadar tahıl bulunduran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmeni depolarına 6 ay sonra erişildiğini açıkladı

26 Şubat 2019 Salı 14:23
BM'den Yemen için 4 milyar dolar yardım çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de 25 milyon sivilin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu belirterek, ülkedeki 15 milyon kişiye bu yıl içinde insani yardım ulaştırmak için uluslararası topluma yaklaşık 4 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle uluslararası üst düzey yardım konferansı İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Konferansın açılışında konuşan Guterres, Yemen halkı için üst üste üçüncü kez yardım konferansı düzenlendiğini anımsatarak, "Hepimiz burada olmayı arzu etmezdik. Yemen'de hala dünyanın en büyük insani krizi var." dedi.

Guterres, Yemen'de nüfusun yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 25 milyon sivilin insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, geçen yıl devam eden çatışmalar ve ekonominin çökmesiyle birlikte 2 milyon Yemenlinin daha insani krizin içine girdiğini söyledi.

Yemen iç savaşının başından bu yana çoğunluğu sivil olmak üzere on binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını anlatan Guterres, pek çoğu sivilin de açlık veya önlenebilir hastalıklardan hayatını kaybettiğini ifade etti.

Guterres, ülkede 10 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

- 15 milyon Yemenli için yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, ülkedeki 15 milyon kişiye bu yıl içinde uluslararası topluma "2019 Yemen İnsani Yardım Planı" kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

Geçen yıl talep ettikleri yardımın yüzde 83'ünün (2,6 milyar dolar) karşılandığını aktaran Guterres, uluslararası toplumu aynı cömertliği bu yıl da göstermeye davet etti.

Bugün sona erecek konferansta uluslararası toplumun bağışlarının açıklanması bekleniyor.

- "Kızıl Deniz değirmenine erişildi"

Öte yandan, konferansta konuşmalar devam ederken söz alan Guterres, Yemen'de 3,7 milyon insana bir ay yetecek kadar tahıl bulunduran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmeni depolarına da BM olarak 6 ay sonra erişildiğini açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, geçen hafta yaptığı açıklamada, tarafların (Meşru hükümet ve Husiler) güçlerini çekmesiyleHudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine de erişimin önününün açılacağını ifade etmişti.

Bu arada, BM'nin Kızıl Deniz değirmenine erişim sağlaması aralık ayında İsveç'in başkenti Stockholm'de varılan Hudeyde Anlaşması'nın uygulanması için hayati önem arz ediyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:23
  1. (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni gelişme
    1. İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni..
    2. Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    3. Gaziantep deprem master planı için..
    4. Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı..
    5. Yeşilyurt Taziye Evi açıldı
    6. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    7. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    8. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    9. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    10. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    11. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    12. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    13. Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası..
    14. Katma değeri yüksek ürünler çağrısı
    15. "Hocalı Soykırımı'na imza atanlar..
    16. Samsun’da tanzim satış yerleri kuruldu
    17. Dahi çocuk Elon Musk'a 'Tesla' darbesi
    18. "18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof...
    19. Demirözü Kaymakamı Coşkun,..
    20. FETÖ'nün "mahrem imam"ına hapis cezası
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti