BM'den Yemen için 4 milyar dolar yardım çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de 25 milyon sivilin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu belirterek, ülkedeki 15 milyon kişiye bu yıl içinde insani yardım ulaştırmak için uluslararası topluma yaklaşık 4 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle uluslararası üst düzey yardım konferansı İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Konferansın açılışında konuşan Guterres, Yemen halkı için üst üste üçüncü kez yardım konferansı düzenlendiğini anımsatarak, "Hepimiz burada olmayı arzu etmezdik. Yemen'de hala dünyanın en büyük insani krizi var." dedi.

Guterres, Yemen'de nüfusun yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 25 milyon sivilin insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, geçen yıl devam eden çatışmalar ve ekonominin çökmesiyle birlikte 2 milyon Yemenlinin daha insani krizin içine girdiğini söyledi.

Yemen iç savaşının başından bu yana çoğunluğu sivil olmak üzere on binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını anlatan Guterres, pek çoğu sivilin de açlık veya önlenebilir hastalıklardan hayatını kaybettiğini ifade etti.

Guterres, ülkede 10 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

- 15 milyon Yemenli için yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, ülkedeki 15 milyon kişiye bu yıl içinde uluslararası topluma "2019 Yemen İnsani Yardım Planı" kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

Geçen yıl talep ettikleri yardımın yüzde 83'ünün (2,6 milyar dolar) karşılandığını aktaran Guterres, uluslararası toplumu aynı cömertliği bu yıl da göstermeye davet etti.

Bugün sona erecek konferansta uluslararası toplumun bağışlarının açıklanması bekleniyor.

- "Kızıl Deniz değirmenine erişildi"



Öte yandan, konferansta konuşmalar devam ederken söz alan Guterres, Yemen'de 3,7 milyon insana bir ay yetecek kadar tahıl bulunduran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmeni depolarına da BM olarak 6 ay sonra erişildiğini açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, geçen hafta yaptığı açıklamada, tarafların (Meşru hükümet ve Husiler) güçlerini çekmesiyleHudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine de erişimin önününün açılacağını ifade etmişti.

Bu arada, BM'nin Kızıl Deniz değirmenine erişim sağlaması aralık ayında İsveç'in başkenti Stockholm'de varılan Hudeyde Anlaşması'nın uygulanması için hayati önem arz ediyor.



