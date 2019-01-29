0553 313 94 23

BM'den Yahudi yerleşimcilere tepki

BM, Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek köy sakinlerini şehit etmesi ve yaralamasına tepki gösterdi- OHCHR Sözcüsü Rupert Colville:- "Geçen cumartesi Batı Şeria'daki El-Muğir köyündeki Filistinlilere karşı yapılan uzun süreli ve şiddetli saldırıdan derin endişe duyuyoruz"

29 Ocak 2019 Salı 17:48
BM'den Yahudi yerleşimcilere tepki

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köy sakinlerinin üzerine gerçek mermiyle ateş açmasına tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Geçen cumartesi Batı Şeria'daki El-Muğir köyündeki Filistinlilere karşı yapılan uzun süreli ve şiddetli saldırıdan derin endişe duyuyoruz." dedi.

Saldırıda 38 yaşındaki 4 çocuk babası Hamdi Taleb Na'asan'ın vurularak şehit edildiğini aktaran Colville, bölgedeki OHCHR çalışanlarının bildirdiğine göre Yahudi yerleşimci grubun 30 kişiden oluştuğunu ve bazılarının silahlı olduğunu belirtti.

Sözcü Colville, grubun gerçek mermilerle ateş açması sonucu köy sakinlerinden 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Bölgeye sonradan intikal eden İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli köylüleri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmasını eleştiren Colville, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 Filistinlinin daha yaralandığını kaydetti.

Colville, Filistinlileri şehit eden ve yaralayanların tespit edilerek adalet önünde hesap vermesi gerektiğine dikkati çekerek, işgalci İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca Filistin halkını bu tür saldırılardan korumak zorunda olduğu uyarısında bulundu.

- Yahudi yerleşimcilerin baskını

Bir grup Yahudi yerleşimci cumartesi günü El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köy sakinlerinin üzerine gerçek mermiyle ateş açmıştı. Bunun ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcileri engellemek yerine baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, gerçek mermiyle vurulan Hamdi Taleb Na'asan'ın şehit olduğunu ve 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Na'asan'ın, Yahudi yerleşimcinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Na'asan'ı şehit eden saldırgan henüz yakalanmadı.

Cuma günü de Ramallah yakınındaki Silvad beldesinde 16 yaşındaki Filistinli Eymen Osman Ahmed, taş attığı gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:48
  1. Batı Şeria
  2. BM
  3. Filistin
  4. OHCHR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
    1. Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk..
    2. Ayasofya'da cuma namazı kılınacak.....
    3. Yalçın Menteş’in sağlık durumu son..
    4. 1 hafta boyunca yanlış bebeği emzirdi!..
    5. BM'den Yahudi yerleşimcilere tepki
    6. Gazze'deki gösterilerde yaralanan..
    7. Başkan Erdoğan sinema yasasını onayladı!
    8. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan..
    9. Kilis'te FETÖ operasyonu! 5 gözaltı..
    10. New York borsası yatay seyirle açıldı
    11. Beyniniz için bunları yemeyin! Bu..
    12. Suriye'deki 130 DAEŞ'li terörist,..
    13. İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir..
    14. Başkan Uztürk'ten para badmintonculara..
    15. Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu
    16. Hırsızlık şüphelisi kadın, kendisini..
    17. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları..
    18. Giresunspor'da Elazığspor maçı..
    19. Hindistan'da hükümet cami arazisini..
    20. Yalçın Menteş yoğun bakıma kaldırıldı!..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı