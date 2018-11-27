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BM'den Venezuela'ya 9,2 milyon dolarlık yardım

27 Kasım 2018 Salı 11:08
BM'den Venezuela'ya 9,2 milyon dolarlık yardım

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF), Venezuela'ya gıda ve ilaç dahil 9,2 milyon dolarlık yardıma onay verdi.

CERF'den yapılan açıklamada, insani koşulların kötüleştiği Venezuela'ya 9,2 milyon dolarlık yardımın onaylandığı belirtildi.

Yardımın 2,6 milyonunun küçük çocuklar, hamile ve emziren kadınların beslenmesine tahsis edildiği kaydedildi.

CERF'in yardımının, Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine sağlanacak ilk acil durum fonu olduğu ifade ediliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki ekonomik sıkıntılardan ABD'nin yaptırımlarını ve siyasi muhaliflerinin liderliğindeki "ekonomik savaşı" sorumlu tutuyor.

Caracas yönetimini eleştirilenler, CERF'in yardımının, Venezuelalı yetkililerin ülkenin insani krizle karşı karşıya olduğunu kabullendiğine işaret ettiğini savunuyor.

BM Çocuk Çocuklara Yardım Fonu da ağustos ayından bu yana Venezuela'da mevcut programlarını genişlettiğini, 350 bin kadın ve çocuğa 130 ton ilaç ve gıda yardımı sağlandığını açıkladı.

Venezuelalı yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:08
  1. BM
  2. Venezuela
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