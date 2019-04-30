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BM'den Venezuela'da taraflara itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da tüm taraflara maksimum itidal göstermesi ve şiddetten kaçınılması çağrısı yaptı

30 Nisan 2019 Salı 20:43
BM'den Venezuela'da taraflara itidal çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da tüm taraflara maksimum itidal göstermesi ve ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Guterres'in Venezuela'daki gelişmeleri endişeyle yakından izlediğini söyledi.

Guterres'in Venezuela'da tüm taraflara maksimum itidal göstermesi ve ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, BM'nin taraflarla temasta olduğunu belirtti.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 20:43
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