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BM'den Venezuela'da tansiyonu düşürme çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'daki duruma ilişkin tüm aktörlere tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısı yaptı

24 Ocak 2019 Perşembe 13:28
BM'den Venezuela'da tansiyonu düşürme çağrısı

DAVOS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'daki duruma ilişkin tüm aktörlere tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, Venezuela'daki gösterilerdeki sivil kayıplara ilişkin haberlerden ve huzursuzluktan endişe duyduğunu belirtti.

Dujarric, Guterres'in ülkede yaşanan olayların bağımsız şekilde soruşturulması çağrısı yaptığını aktardı.

Guterres'in "bu kritik zamanda" Venezuela'daki duruma ilişkin tüm aktörlere tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında da bulunduğunu ifade eden Dujarric, Guterres'in hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına tam saygı gösterilerek ülkede uzun süredir süren krize ilişkin ilgili tüm aktörlerin "kapsayıcı ve inandırıcı" biçimde siyasi diyaloğa geçmesi gerektiğinin altını çizdiğini kaydetti.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Venezuela'nın muhalefet liderine destek vererek "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido, Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullanmıştı.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:28
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