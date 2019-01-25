0553 313 94 23

BM'den Venezuela'da diyalog çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'daki şiddet olaylarını kınayarak, tüm taraflara acil müzakere çağrısı yaptı

25 Ocak 2019 Cuma 14:26
BM'den Venezuela'da diyalog çağrısı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da insanların hayatını kaybetmesine ve yaralanmalarına neden olan şiddet olaylarını kınadı. Ülkede tüm tarafları acil müzakereye davet eden Bachelet, olaylarla ilgili etkin soruşturma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bachelet, Venezuela'da son günlerde yaşanan ve en az 20 kişinin ölümüne neden olan olaylara ilişkin, "Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan herhangi bir şiddet olayı, yetkililerin aşırı güç kullanıp kullanmadığı, hükümet yanlısı ya da karşıtı silahlı grupların herhangi bir suç işleyip işlemediğinin ortaya çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir araştırmaya tabi olmalıdır." görüşünü paylaştı.

Kontrolden çıkan ve feci sonuçlara yol açan olaylardan duyduğu endişeyi belirten Bachelet, BM personelinin 320'si 23 Ocak'ta olmak üzere 350'nin üzerinde göstericinin gözaltına alındığını ve başkent Caracas'ın yoksul bölgelerindeki kişilerin mallarının yağmalandığı konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.

Bachelet, başta güvenlik güçleri olmak üzere Venezuela yetkililerine ülkedekilerin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarına saygı duymaları gerektiğine işaret ederek, "Uluslararası hukuk çerçevesince aşırı, orantısız ve ayrım gözetmeden kullanılan güç açıkça ve kesin surette yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Venezuela'da siyasi liderleri acil şekilde müzakereye davet eden Bachelet, taraflara ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik krizine uzun vadeli çözüm için çaba sarf etmeleri çağrısı yaptı.

"Üç milyondan fazla Venezuelalı ülkelerini terk etti. Diğer milyonlar ise ciddi derecede kötü koşullar altında yaşıyor." diyen Bachelet, "siyasi liderlerin kendi çıkarlarından öte halkın iyiliğini gözetmesi gerektiği"nin altını çizdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:26
  1. BM
  2. Michelle Bachelet
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HRW, Suudi Arabistan'daki işkence iddialarını araştırmak istiyor
    1. HRW, Suudi Arabistan'daki işkence..
    2. Konkordato talebi reddedilmişti! Resmi..
    3. Türk medya devi resmen iflas etti
    4. Fenerbahçe lige döndü
    5. Irak'tan gelen hasta Diyarbakır'da..
    6. AB'den zorlu çıkış İngiltere’deki..
    7. Bakan Pakdemirli uyardı: Önleminizi alın
    8. Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın..
    9. Kader Buse'nin çantası kayalıklarda..
    10. Rusya’da Türk heyetinin "Suriye" mesaisi
    11. İzmir'deki bombalı saldırılarla ilgili..
    12. Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı:..
    13. Abdulkadir Aydın kimdir? Ak Parti..
    14. İmamoğlu gözünü HDP'ye dikti! 'Bir..
    15. Fenerbahçe'de Frey 2-3 hafta yok
    16. Trump'a danışman şoku! Tutuklandı
    17. MHP,Manisa il teşkilatını geçici..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
    19. Milli voleybolcu Meryem Boz'un babası..
    20. Oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi son..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde