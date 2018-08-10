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BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret

BM 72'nci Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak, 13 Ağustos'taki Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Ankara'ya ziyarette bulunacak.

10 Ağustos 2018 Cuma 00:36
BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) 72'nci Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde Lajcak'ın 13 Ağustos'ta bu yıl onuncusu düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Varma, Lajcak'ın BM sistemi, reform süreci ve genel kurul başkanı olarak öncelikleri konusunda konuşma yapacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek öğle yemeğine katılacağını ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini belirtti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 00:36
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