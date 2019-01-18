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BM'den "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı" açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı"- "(Kaşıkçı cinayeti soruşturması) Üye ülkelerden talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem var"

18 Ocak 2019 Cuma 22:47
BM'den "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeyinde 20 mil derinlikte (32 kilometre) güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyinde 20 mil derinlikte (32 kilometre) güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin soru üzerine Guterres, şunları kaydetti:

"Suriye için bulunan çözümün üç prensipten oluşması gerektiğine inanıyoruz. İlki, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü olmalı. İkinci prensip, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı. Üçüncü olarak Suriye nüfusunun çeşitliliği dikkate alınmalı ve toplumun farklı bileşenlerinin de sesinin duyulmasına izin verilmeli. Bizim 3 kriterimiz bu."

AA muhabirinin, BM'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası bir soruşturma başlatıp başlatmayacağına ilişkin sorusuna ise Guterres, şu yanıtı verdi:

"Benim herhangi bir soruşturma yetkim yok. Genel Sekreter'in ne yapıp ne yapamayacağı konusunda bir karışıklık var. Soruşturmayı, BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliği tehdit ettiğine karar verip bana yetki verirse başlatabilirim. Bazı durumlarda ise BM Genel Kurulu yetki verebilir. Benim cezai soruşturma başlatacak bir yetkim yok ve hiçbir ülkeden de herhangi bir resmi talep gelmedi. BM İnsan Hakları Konseyi bu tür durumlarda karar almak için bir olasılık. Üye ülkelerden talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem var.''

İsviçre'nin Davos kasabasında 22-25 Ocak'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılacağını da açıklayan Guterres, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması amacıyla bir yol haritası belirlenmesi için ABD ve Kuzey Kore'nin, ciddi müzakerelere bir an önce başlaması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 22:47
  1. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

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