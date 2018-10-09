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BM'den Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yaptı.

09 Ekim 2018 Salı 12:29
BM'den Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçının ortadan kaybolmasından çok ciddi endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı. BM, Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılması için Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yaparak, hızlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yapılarak, iki ülkenin bir an önce Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında hızlı bir soruşturma yürüterek olayın aydınlatılması gerektiği dile getirildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:29
  1. Suudi Arabistan
  2. Türkiye
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. BM

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