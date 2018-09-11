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BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı!

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısı yaptı.

11 Eylül 2018 Salı 23:12
BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı!

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamasında, İdlib'de çok fazla şeyin tehlikede olduğunu belirterek kana bulanmış Suriye'de geniş çaplı bir savaştan kaçınılmadığı takdirde daha önce hiç görülmemiş bir insani felaket yaşanacağı uyarısı yaptı.

"HAYATLAR ALTÜST OLDU VE GİDECEK HİÇBİR YERLERİ YOK"

İdlib'de yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin yarısının daha önce yerlerinden edildiğini hatırlatan Guterres, ''Hayatları altüst oldu ve gidecek hiçbir yerleri yok.'' dedi.

Guterres, İdlib'in Suriye'deki son çatışmasızlık bölgesi olduğunu ve kan banyosuna dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER UNUTULMAMALI

İdlib'deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve teröristlerin varlığına da müsaade edilemeyeceğini söyleyen Guterres, terörle mücadele ederken uluslararası yükümlülüklerin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'A ÇAĞRI

Doğrudan ve dolaylı tüm taraflara açık bir çağrıda bulunduğunu belirten Guterres, özellikle Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısı yaptı.

Suriye'de krize siyasi çözüm bulunması mesajını her fırsatta tekrar edeceğini belirten Guterres, ''Yeterince acı çekmiş bu insanları korumak ortak sorumluluğumuz.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 23:12
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