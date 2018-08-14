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BM'den Türkiye-ABD açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 22:44
BM'den Türkiye-ABD açıklaması

Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin bir soruyu da yanıt veren Dujarric, şunları kaydetti:

'BU GERGİNLİĞİN İKİ ÜLKENİN DIŞINA TAŞMASINI GÖRMEK İSTEMEYİZ'

"İkili sorunlar bu iki ülkenin ötesine de yansıyabilir ama umuyoruz bu olmaz ve bu tür sorunlar diyalog yoluyla çözülür. Hem ABD hem Türkiye çok önemli iki ülke ve bölgede önemli rol oynuyor. Bu gerginliğin iki ülkenin dışına taşmasını görmek istemeyiz."

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:44
  1. Stephane Dujarric
  2. BM
  3. ABD
  4. Türkiye

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