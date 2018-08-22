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BM'den Trump'ı köşeye sıkıştıran sözler: Savaş başlatma

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. BM Özel Raportörü İdris Jazairy, ABD'ye ekonomik savaş başlatmama çağrısı yaptı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:47
BM'den Trump'ı köşeye sıkıştıran sözler: Savaş başlatma

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü İdris Jazairy, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının "adaletsiz" ve "zararlı" olduğunu belirterek, bu ülkeye karşı genel bir ekonomik savaş başlatılmaması gerektiğini belirtti.

"MASUM İNSANLAR ACI ÇEKMEMELİ"

BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris Jazairy, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların adil olması ve masum insanların acı çekmesine yol açmaması gerektiğini bildirdi.

YASA DIŞI BİR EYLEM

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin de desteğiyle kabul edilen İran nükleer anlaşmasından yine ABD'nin tek taraflı çekildiğini açıklamasının "yasa dışı bir eylem" olduğunun altını çizen Jazairy, BM hukukuna göre yaptırımların "tüm ulusu hedef almayacak şekilde" BMGK kararınca alınabileceğini vurgulayarak, "(ABD'nin) bu yasa dışılığı Güvenlik Konseyinin diğer tüm muhalif daimi üyelerince ve gerçekten diğer uluslararası ortaklar tarafından doğrulandı." değerlendirmesinde bulundu.

"HUKUKSAL DAYANAĞI YOK"

Jazairy, İran'a karşı ABD yaptırımlarının "adaletsiz" ve "zararlı" olduğunu ve bu ülkeye karşı genel bir ekonomik savaş başlatılmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

 "Uluslararası yaptırımların hukuksal dayanağı olmalı, orantılı olmalı ve sıradan vatandaşların insan haklarına zarar vermemeli ama (ABD'nin İran'a yaptırım kararında) bu kriterlerin hiçbiri sağlanmış değil. Bu adaletsiz ve zararlı yaptırımlar, İran ekonomisini ve para birimini harap ediyor. Milyonlarca insanı fakirliğe sürüklüyor ve ithal ürünleri çok pahalı yapıyor."

Özel Raportör Jazairy, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD yaptırımlarına karşı İran'ın yanında yer almasının ise memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:47
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Birleşmiş Milletler
  3. İran
  4. BMGK
  5. ABD
  6. BM

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