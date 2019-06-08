BM'den Trablus'ta acil "insani ateşkes" çağrısı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), yaklaşık 2 aydır şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta acil "insani ateşkes" çağrısında bulundu.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, Trablus'ta çatışma alanlarından kaçan iç göçmenlerin barındığı okulları ziyaretinin ardından UNSMIL'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Selame'nin BM'ye bağlı kuruluşların Trablus'taki çalışmalarını yerinde incelediği ve göçmenlerin barındığı Ebuzer el-Gıfari ve Ahmed bin Şitvan ilkokullarını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamasında, acil insani ateşkese varılması ve göçmenlere sunulan yardımların artırılması çağrısı yapıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.