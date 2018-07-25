BM'den tepki çeken karar: Ödeme yapmayacağız

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), finansman eksikliği nedeniyle Ürdün'ün kuzeyindeki Zateri Mülteci Kampı'nda görev yapan Suriyeli asistan öğretmenlerin maaşlarını ödeyemeyeceğini duyurdu.

UNICEF'in Amman'daki basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Zateri Mülteci Kampı'ndaki Suriyeli asistan öğretmenlere, fondaki finansman açığı nedeniyle, önümüzdeki dönemde ücretleri için gereken ödeneğin sağlanamadığı bildirilmiştir." denildi.

Fondaki açığın yüzde 43'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Ancak, kamptaki kadın ve çocuklara kaliteli bir hizmet sunulması adına gerekli finansmanın sağlanması için çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

KAMPTA 32 OKUL BULUNUYOR

Açıklamada ayrıca Zateri Mülteci Kampı'nda bulunan 32 okulda 509 asistan öğretmenin görev yaptığı aktarıldı.

Kamptaki Suriyeli öğretmenler ise söz konusu kararın UNICEF yetkilileri tarafından dün düzenlenen bir toplantıyla kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, uygulama karşısındaki büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Ürdün'deki en büyük mülteci kampı olarak bilinen Zateri'de yaklaşık 80 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

Suriye ile 375 kilometrelik sınırı olan Ürdün'de yaklaşık göre 1 milyon 300 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.