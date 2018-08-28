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BM'den Suudi Arabistan'a Yemen çıkışı!

BM öncülüğünde kurulan uluslararası Yemen heyeti, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:23
BM'den Suudi Arabistan'a Yemen çıkışı!

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'in, geçen aralık ayında Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurduğu 3 kişilik heyetin raporu açıklandı.

"Tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan heyetin raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanarak "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verildi.

'YEMEN'DE SAVAŞ SUÇUNA DAİR GEREKÇELER'

Raporda, Yemen hükümeti ile koalisyondan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirleri (BAE) güçlerinin bazı mensuplarının uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğine vurgu yapılarak bu kişilerin "ayrım", "orantı" ve "önlem" ilkelerini ihlal etmek suretiyle Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğu bildirildi.

BM kuruluşlarının verilerine göre Mart 2015'ten 23 Ağustos 2018'e kadar ülkedeki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldüğü, 10 bin 563'ünün yaralandığı aktarılan raporda, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine işaret edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

 

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:23
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