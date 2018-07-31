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BM'den Suudi Arabistan'a çağrı: Koşulsuz serbest bırakın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Suudi Arabistan hükümetini, barışçıl insan hakları çalışmaları nedeniyle gözaltına alınan tüm insan hakları savunucuları ve aktivistleri koşulsuz serbest bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

31 Temmuz 2018 Salı 15:23
BM'den Suudi Arabistan'a çağrı: Koşulsuz serbest bırakın

Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da kadın hakları savunucuları da dahil olmak üzere insan hakları savunucusu ve aktivistlerinin devam eden tutuklamalar ve keyfi görünen gözaltılarından endişe duyduklarını belirtti.

Ülkede 15 Mayıs'tan bu yana hükümeti eleştiren en az 15 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Shamdasani, bunlardan 8'inin daha sonra biçimsel denetimin tamamlanmasının ardından geçici olarak serbest bırakıldığının anlaşıldığını kaydetti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, bazı vakalarda kişilerin nerede olduğunun bilinmemesi ve süreçlerin şeffaf biçimde yürütülmesi konusunda ciddi eksiklikler olduğunun altını çizdi.

Shamdasani, Suudi Arabistanlı yetkililer 20 yıla kadar hapis cezasına yol açabilecek kadar ciddi muhtemel suçlamaları dile getirse de söz konusu suçlamaların belirsiz olduğunu vurguladı.

Gözaltında tutulduğu bildirilenler arasında Suudi Arabistan'da kadınların sivil hayata katılımının önde gelen isimlerinden ve Suudi sürücü ehliyetini kazanan ilk kadınlardan biri olan Hatun el-Fassi'nin bulunduğunu ifade eden Shamdasani, kendilerinden haber alınamayan ya da tutuklu bulunan diğer insan hakları savunucularının da isimlerini sıraladı.

Sözcü Shamdasani, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan hükümetini, barışçıl insan hakları çalışmaları nedeniyle gözaltına alınan tüm insan hakları savunucuları ve aktivistleri koşulsuz serbest bırakmaya çağırıyoruz. Soruşturmalar adil yargılanma hakkına tam saygılı şekilde, şeffaf ilerlemelidir. Tüm insan hakları savunucuları, önemli insan hakları çalışmalarını misilleme veya kovuşturma korkusu olmadan yürütebilmelidir."

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:23
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