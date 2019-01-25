BM'den Suudi Arabistan ve Hindistan'a çağrı

DAKKA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Suudi Arabistan ve Hindistan'a, Arakanlı Müslümanları Bangladeş'e sınır dışı etmemeleri çağrısında bulundu.

Yanghee Lee, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ve Hindistan'da son günlerde Arakanlı Müslümanlarla ilgili yaşanan gelişmelere değindi.

Suudi Arabistan'ın yakın geçmişte 13 Arakanlı Müslümanı sınır dışı etmesini ve gözaltına almasını, ayrıca Hindistan'ın bu kişileri Bangladeş'e gitmeye zorladığı yönündeki haberleri endişe ve üzüntüyle karşıladığını ifade eden Yanghee Lee, "Bu insanlar Myanmar'daki zulümden kaçtılar ve uygun biçimde muamele görmeliler." ifadesini kullandı.

"Hindistan'dan Bangladeş'e gelen Arakanlı Müslümanları görmekten rahatsız oldum." yorumunu yapan Yanghee Lee, gazetecilere, Cox's Bazar ve Bhasan Char Adası'ndaki kampları ziyaretine ilişkin bilgi de verdi.

Yanghee Lee, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman çocukların örgün eğitim görmesi çağrısında bulunarak, "Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin yakın gelecekte Myanmar'a dönemeyeceği açık. Bangladeş'te genel seçimler bitti. Hükümeti Arakanlı Müslümanlarla ilgili kriz konusunda uzun süreli bir planlama yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Hindistan'a, Arakanlı Müslümanları Bangladeş'e sınır dışı etmemeleri çağrısında bulunan BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü, öte yandan Myanmar'ın, uluslararası toplumun endişelerine tepkisiz tutumunu eleştirdi.

Hindistan polisi, Bangladeş sınırında mahsur kalanlar dahil bu hafta 61 Arakanlı Müslümanı gözaltına aldığını açıklamıştı. Yılbaşından bu yana Myanmar'a sınır dışı edileceklerinden endişe duyulan bin 300 civarında Arakanlı Müslümanın da Hindistan'dan Bangladeş'e geçtiği bildirilmişti.

Hafta başında Suudi Arabistan'ın, 250 Arakanlı Müslümanı Bangladeş'e sınır dışı etmeyi planladığı haberleri de çıkmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM verilerine göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının, Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.