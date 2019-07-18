BM'den Suudi Arabistan ve BAE'ye "Yemen'e yardım" eleştirisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'e en fazla insani yardım sözü veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) taahhütlerinin küçük bir kısmını yerine getirmekle eleştirdi.

BM Güvenlik Konseyini Yemen'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı ülkede koşulların daha da kötüye gittiği uyarısında bulundu.

Geçen hazirandan beri çatışmalar nedeniyle 120 bin Yemenlinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Lowcock, bu yılın başından beri ülke içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 300 bini geçtiğini dile getirdi.

İnsani yardımların ulaştırılmasında yaşanan engellere değinen ve özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde geçen aylarda 180'in üzerinde insani yardım yüklü kamyona 36 gün boyunca el konulduğuna dikkati çeken Lowcock, insani yardım için verilen taahhütlerin de yerine getirilmediğini söyledi.

Yemen'e en fazla insani yardım sözü veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni taahhütlerinin küçük bir kısmını yerine getirmekle eleştiren Lowcock, ''En fazla yardım taahhüdünde bulunanlar, (Yemen'in koalisyon içinde yer alan komşuları) taahhütlerinin sadece küçük bir kısmını ödedi.'' dedi.

Şubat ayında Yemen'e insani yardım için düzenlenen uluslararası toplantıda ülkeler 2,6 milyon yardım sözü vermişti ancak donör ülkeler şimdiye kadar bu taahhüdün sadece yüzde 34'ünü ödedi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley ise insani yardımların yapılabilmesi için Husilerle prensipte anlaştıklarını, anlaşma imzalanır imzalanmaz yardımlara başlayabileceklerini söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.